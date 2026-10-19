Москва19 окт Вести.На всех популярных видеоплощадках был опубликован финальный трейлер масштабной исторической драмы "Рождение империи". Об этом ИС "Вести" сообщили создатели кинокартины.

Прокат фильма в кинотеатрах по всей России начнется 29 октября. Кинокартина создана студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия", компании "Централ Партнершип" при поддержке Фонда Кино.

Важно понимать, что, несмотря на то что Петр Первый является главным героем повествования, фильм ни в коем случае не является байопиком. Мы же сознательно фокусируем внимание фильма на Полтавской битве и всем, что ей предшествовало. Разумеется, Петр не единственный герой этой истории рассказал продюсер Леонид Верещагин

Ранее в сети был опубликован фрагмент фильма, демонстрирующий русскую армию и войска шведов накануне Полтавской битвы.