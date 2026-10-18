Москва18 окт Вести.Русскую армию и шведские войска накануне Полтавской битвы показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы "Рождение империи", сообщает информационная служба "Вести".

В мае 1709 года в разгар Северной войны шведы осадили Полтаву. В конце мая в этот район подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. Шведы уже готовили победный парад в Москве, однако их планам так и не суждено было свершиться, так как впереди предстояла битва, которая привела к перелому войны в пользу России.

В фильме показано, что Петр I накануне судьбоносного сражения демонстрировал холодный расчет и железную волю, пытаясь просчитать противника. Именно это сражение изменит баланс сил в Европе.

Историческая драма "Рождение империи" повествует о судьбоносном периоде правления Петра I. Вернувшись из Великого посольства, монарх инициирует масштабный военный конфликт со Швецией, стремясь обеспечить стране выход к Балтийскому морю. Сюжет фокусируется на личностной трансформации правителя: через череду предательств, политических интриг и тяжелых испытаний Петр I проходит путь к созданию Российской империи, обретая при этом личное счастье.

Историческая драма Андрея Кравчука выйдет на киноэкраны 29 октября. Автор сценария - Андрей Золотарев. В главных ролях: Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), а также Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Сергей Гармаш и другие.

Масштабный кинопроект создан студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера фильма ПАО "НК "РОСНЕФТЬ".