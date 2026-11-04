Москва4 ноя Вести.На экраны российских кинотеатров вышла масштабная историческая драма, фильм-событие и главная премьера года "Рождение империи". Создатели кинокартины рассказали о том, как состоялся проект и чем он может полюбиться зрителям.

Кадр из фильма "Рождение империи"

За "Рождением империи" стоит команда, подарившая зрителям хиты "Движение вверх" и "Легенду № 17". Режиссер – Андрей Кравчук, продюсеры – Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. Сценарий написан Андреем Золотаревым при непосредственном участии Андрея Кравчука. Авторы применили исторический и биографический подходы к истории, не пытаясь уместить в ленту всю жизнь последнего царя и первого императора Петра I. Фильм-эпопея разворачивается на важнейшем историческом отрезке времени, в котором переплетаются судьбы государства и отдельных людей. В "Рождении империи" показан путь к Полтаве – путь, который вместе с Петром прошел весь народ огромной страны.

Масштаб, ради которого стоит идти в кинотеатр

Идея создать грандиозный художественный фильм о Петре Великом появилась еще в 2019 году. Проект оказался сложным и объемным. Понадобилась координация огромного количества сил и ресурсов: съемочных площадок, историков, реконструкторов, каскадеров, художников, актеров и сотен статистов.

В результате зритель сможет увидеть на экране масштабные батальные сцены, кавалерийские атаки, воссозданные города, дворцы и военные лагеря петровской эпохи, наводнение в Санкт-Петербурге. Исполинский размах, мощный выразительный звук позволяют в кинотеатре почувствовать эпоху, погрузится в нее с душой.

Звездный состав

Кадр из фильма "Рождение империи"

Авторам кинопроекта удалось собрать яркий кастинг. Александр Горбатов – Петр Первый, Милош Бикович – Александр Меншиков, Юлия Пересильд – Анна Монс, Ксения Утехина – Марта Скавронская, Алексей Гуськов – Борис Шереметев, Сергей Гармаш – Федор Ромодановский. Также в фильме сыграли Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов и Александр Яцко.

В центре фильма – путь к Полтавской победе

Фильм показывает, какой путь Петр I преодолел всего за девять лет, поставив перед собой цель перевести средневековое царство на рельсы прогресса. Петровские реформы затронули все стороны жизни: от праздников, верхнего платья, календаря, бритья боярских и купеческих бород до строительства армии, флота, промышленности и новой столицы – Санкт-Петербурга. Полтавская битва – историческая точка, которая предопределила перелом в Северной войне и, как следствие, позволила Московскому царству буквально на глазах одного поколения превратиться в Российскую империю.

Петр, которому можно сопереживать

Создатели картины постарались дать ответ на загадку этой невероятной личности царя-плотника и мореплавателя. Александр Горбатов играет Петра в переломный период. Он ошибается, болезненно переживает предательство, дает волю гневу, бросается навстречу опасности, находит силы, чтобы преодолевать трудности. Зритель сможет сопереживать молодому царю и увидит, что стояло за решениями человека, который перезапускал проект огромной страны.

Смотреть этот фильм, безусловно, нужно в кинотеатре – только так можно по‑настоящему ощутить его масштаб. Большой экран, мощный звук, особая атмосфера зала – не просто технические детали, а неотъемлемая часть художественного замысла считает Горбатов

Большая история любви

В масштабной исторической драме внимание уделяется и отношениям государя с Мартой Скавронской, будущей Екатериной Первой. На экране зрители увидят встречу государя и простой девушки, которая в будущем станет его опорой. Среди войн, политических интриг и борьбы за будущее страны разворачивается очень личная история.

За зрелищностью – огромный труд

Кадр из фильма "Рождение империи"

В съемках батальных сцен были задействованы до 400 человек: массовка, каскадеры и дополнительные актеры. Все они прошли обучение у реконструкторов, которые показывали, как двигаться в строю и вести бой. Для картины выстроили военные лагеря и укрепления, набережную Петербурга и часть завода Демидова. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тульской областях. Именно под Тулой снимали Полтавскую битву.

Премьера накануне Дня народного единства

Картина вышла на большие экраны накануне Дня народного единства в Год единства народов России. Киноэпопея рассказывает не только о судьбах императора и его близких, в Полтавской битве участвовал народ. Когда страна едина в своей воле, то путь к победе проходят все вместе – от солдата до фельдмаршала, во главе с царем Петром.

Фильм для всей семьи и каждого из нас

Авторы постарались сделать фильм понятным для зрителей всех возрастов. Поход в кино с родителями или одноклассниками может стать отличной возможностью для школьников познакомиться с важными историческими событиями. Разглядеть рождение и запуск проекта империи, путь к Полтаве, и саму Полтавскую битву на большом экране, а потом обсудить – дома или на уроке – героев, их решения и события, изменившие страну.