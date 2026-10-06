Звездный состав в одном кадре: вышел новый фрагмент драмы "Рождение империи" Новый фрагмент "Рождение империи" объединил звезд в одном кадре

Москва6 окт Вести.В одном кадре нового эксклюзивного фрагмента масштабной исторической драмы "Рождение империи" появился звездный состав российского кинематографа: Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Алексей Гуськов (Борис Шереметев) и Александр Яценко (Никита Демидов). Об этом сообщает информационная служба "Вести".

В представленном эпизоде зрителям показали, как Петр I готовится к войне со шведами, решает вопрос обеспечения русской армии оружием и впервые встречается с тульским оружейником Никитой Демидовым, который представляет царю ружья собственного производства.

Историческая драма "Рождение империи" повествует о судьбоносном периоде правления Петра I. Вернувшись из Великого посольства, монарх инициирует масштабный военный конфликт со Швецией, стремясь обеспечить стране выход к Балтийскому морю. Сюжет фокусируется на личностной трансформации правителя: через череду предательств, политических интриг и тяжелых испытаний Петр I проходит путь к созданию Российской империи, обретая при этом личное счастье.

"Рождение империи" – масштабная историческая драма режиссера Андрея Кравчука, премьера которой в российских кинотеатрах запланирована на 29 октября 2026 года. Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I (1698–1709 годы) – от возвращения царя из Великого посольства по Европе до судьбоносной Полтавской битвы. Автор сценария – Андрей Золотарев.

В главных ролях: Александр Горбатов, Милош Бикович, Юлия Пересильд, а также Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Сергей Гармаш.

Историческая кинолента "Рождение империи" снята студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова в партнерстве с телеканалом "Россия", дистрибьютором выступает "Централ Партнершип" при поддержке Фонда кино. В продюсерский состав проекта вошли: Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. Статус генерального партнера картины закреплен за ПАО "НК "РОСНЕФТЬ".