Москва6 окт Вести.Историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы "Рождение империи". Об этом сообщает информационная служба "Вести".

Петр I строит государство в тот момент, когда Россию хотят стереть с карты мира. Париж, Вена и Лондон не верят в русскую армию и уже списали Москву со счетов. Царь понимает, что империю не выпрашивают, ее выковывают. В эпизоде зрителям представили, как Никита Демидов впервые встречается с Петром I и представляет ему ружья собственного изготовления. Государь отмечает талант оружейника и поручает основать завод по производству пушек.

Историческая драма "Рождение империи" повествует о судьбоносном периоде правления Петра I. Вернувшись из Великого посольства, монарх инициирует масштабный военный конфликт со Швецией, стремясь обеспечить стране выход к Балтийскому морю. Сюжет фокусируется на личностной трансформации правителя: через череду предательств, политических интриг и тяжелых испытаний Петр I проходит путь к созданию Российской империи, обретая при этом личное счастье.

"Рождение империи" – масштабная историческая драма режиссера Андрея Кравчука, премьера которой в российских кинотеатрах запланирована на 29 октября 2026 года. Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I (1698–1709 годы) – от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. Автор сценария – Андрей Золотарев.

В главных ролях: Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), а также Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Сергей Гармаш и другие.

Масштабный кинопроект создан студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера фильма ПАО "НК "РОСНЕФТЬ".