Москва29 окт Вести.Режиссер фильма "Рождение империи" Андрей Кравчук рассказал ИС "Вести" о нюансах при съемках масштабных батальных сцен.

Ключевой такой сценой кинокартины стала Полтавская битва. Для нее была организована большая площадка.

Поле должно быть такое, чтобы на нем вмещалось 45 000 человек с одной стороны и такое же с другой. И здесь было осознание, что если я хочу воссоздать масштаб той войны, дуэль двух армий, ... то мне надо иметь объекты и снимать их так, чтобы с одной стороны увидеть героизм человека, с другой стороны – увидеть объемы, масштаб и, на самом деле, ужас войны пояснил Кравчук

Кинопроект создан студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова совместно с телеканалом "Россия" при поддержке Фонда кино, компании "Роснефть" и "Централ Партнершип".

Для исторической картины, для батальной, где происходит очень много эпизодов, – это очень сложно. Вообще исторические картины воспринимаются зрителем нелегко, потому что пугает чуждость фактуры и ее необычность. Но мы работали над тем, чтобы рассказывать историю поделился продюсер, гендиректор студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид Верещагин

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Ранее консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский в беседе с ИС "Вести" выразил надежду, что кинокартина даст толчок россиянам для более глубокого изучения истории Петровской эпохи.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел "Рождение империи", и фильм ему понравился. Глава государства назвал его "произведением искусства".