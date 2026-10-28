Москва28 окт Вести.Съемки штурма крепости Орешек в фильме "Рождение империи" в реальности напоминали боевые действия, костюмы и художественные элементы были реалистичными – это говорит о высокой художественной ценности кинокартины. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил сценарист фильма, режиссер, продюсер и актер Андрей Золотарев.

Он поделился, что съемки сцены штурма в его глазах выглядели "невероятно круто".

У меня впечатления от съемок весьма туманные, потому что я был, наверное, на одном съемочном дне, это был штурм Орешка. Выглядело это невероятно круто. То есть, в общем, это такой штурм Орешка, который даже в съемочном периоде напоминал штурм Орешка. Если себе представляете, как обычно происходят боевые действия на съемочной площадке – это, честно говоря, вживую очень редко напоминает действительно боевые действия… Это просто какие-то статичные, замершие фигуры, которые вблизи редко похожи на что-то реальное, и вот "Рождение империи" – это ровно обратная штука, потому что здесь ты приходишь и на полном серьезе: "Вот шведы, вот русские". Не докопаться. И там все так сделано круто, там невероятная художественная часть, костюмная часть, то, как режиссер с этим работает… Мне кажется, это говорит о высокой художественной ценности картины отметил Золотарев

Сценарист кинокартины также признался, что хочет посмотреть фильм вместе со своими детьми.

Я бы хотел, чтобы мои дети это видели. Мне это важно. Это наша история, это не версия нашей истории, а это конкретно наша история. Я бы очень хотел, чтобы мои дети это смотрели. Я бы хотел, чтобы их интересовала роль личности в истории, чтобы их интересовал Петр [Первый], потому что это очень важная фигура, без которой нас бы просто не было. Таких фигур несколько, и Петр один из них добавил он

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм выйдет в четверг, 29 октября.

Ранее консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский в беседе с ИС "Вести" выразил надежду, что фильм даст толчок россиянам для более глубокого изучения истории Петровской эпохи.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел "Рождение империи", и фильм ему понравился. Глава государства назвал кинокартину "произведением искусства".