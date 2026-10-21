Бондарчук рассказал, для какой аудитории создана кинокартина "Рождение империи" Бондарчук: кинокартина "Рождение империи" создана для юной аудитории

Москва21 окт Вести.Историческая кинокартина "Рождение империи" создана для юной аудитории. Об этом заявил режиссер и продюсер Федор Бондарчук в интервью ИС "Вести".

Это историческое кино здорово сделано, мне кажется, на языке юной аудитории. Поэтому детям и их родителям вперед в кино отметил он

Бондарчук также дал высокую оценку фильму, отметив качественную компьютерную графику и костюмы героев.

Ранее актер Милош Бикович назвал фильм психологическим событием. По его словам, кинокартина получилась вдохновляющей и забавной.

Премьера "Рождения империи" проходит сегодня в кинотеатре "Октябрь", в широкий прокат она выходит 29 октября.