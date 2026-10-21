Москва21 октВести.Историческая кинокартина "Рождение империи" создана для юной аудитории. Об этом заявил режиссер и продюсер Федор Бондарчук в интервью ИС "Вести".
Это историческое кино здорово сделано, мне кажется, на языке юной аудитории. Поэтому детям и их родителям вперед в киноотметил он
Бондарчук также дал высокую оценку фильму, отметив качественную компьютерную графику и костюмы героев.
Ранее актер Милош Бикович назвал фильм психологическим событием. По его словам, кинокартина получилась вдохновляющей и забавной.
Премьера "Рождения империи" проходит сегодня в кинотеатре "Октябрь", в широкий прокат она выходит 29 октября.