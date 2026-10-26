Консультант "Рождения империи" раскрыл, какой отклик ожидает от фильма Консультант "Рождения империи" ожидает, что фильм подвигнет к изучению истории

Москва26 окт Вести.Хочется верить, что фильм "Рождение империи" даст толчок обществу для более глубокого изучения Петровской эпохи. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил исторический консультант кинокартины "Рождение империи" Борис Мегорский.

По его словам, о событиях времен Петра I много полезной информации можно найти и в исторической литературе, и в документальных фильмах.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы просмотр этого художественного фильма подвиг людей к более глубокому изучению этих событий уже в исторической литературе. В тех же документальных фильмах, просветительских лекциях, которых сейчас, в общем, есть какое-то количество в интернете, чтобы эту художественную, несомненно, хорошо сделанную картинку, человек мог бы дополнить исторической информацией об этой эпохе, чтобы создать уже окончательный фундамент знаний о Петровской эпохе отметил Мегорский

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм выйдет 29 октября.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел "Рождение империи", и фильм ему понравился. Глава государства назвал кинокартину "произведением искусства".