Москва26 окт Вести.Кинокартина "Рождение империи" – фильм для массовой аудитории, которой нужно рассказывать о Петре I и его достижениях. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил исторический консультант "Рождения империи" Борис Мегорский.

Я на самом деле ожидаю, что этот фильм будут смотреть люди, которые, в первую очередь, может быть, не так хорошо знакомы с историей, ровно для того, чтобы как-то подпитать или получить интерес к этой эпохе... Это фильм для массовой аудитории, которой нужно рассказывать историю Петра [Первого] и Северной войны практически с нуля отметил Мегорский

Он выразил надежду на то, что кинокартина пробудит интерес у молодого поколения к истории России.

Я надеюсь, что [фильм] способен [пробудить интерес], потому что для каждого поколения есть свои технические, художественные приемы, которые на это поколение воздействуют и работают… Фильм, созданный на новейшем технологическом уровне, наверное, эту задачу решит лучше. Совершенно точно важно напоминать всем нам, что наша страна появилась, существовала и существует благодаря напряжению сил многих и многих поколений. Эта картина еще раз об этом напоминает заключил Мегорский

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился. Глава государства назвал кинокартину "произведением искусства".