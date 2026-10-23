Режиссер Кравчук рассказал, на что ориентировался при съемках "Рождения империи" Режиссер Кравчук рассказал о создании фильма "Рождение империи"

Москва23 окт Вести.При работе над фильмом "Рождение империи" ориентиром было создание картины об удивительном человеке и об удивительном времени. Об этом рассказал режиссер киноленты, член Гильдии кинорежиссеров, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кравчук.

Он добавил, что старался создать у зрителя эффект присутствия.

Мы старались сделать фильм про удивительного человека, про удивительное время и показать это время, чтобы было ощущение эффекта присутствия, чтобы зритель почувствовал, что такое строить страну, что такое защищать страну сказал Кравчук

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что уже посмотрел фильм "Рождение империи". Российский лидер отметил, что картина ему понравилась.