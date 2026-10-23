Москва23 окт Вести.На съемках фильма "Рождение империи" было тяжело снимать сцены боев. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер картины, член Гильдии кинорежиссеров, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кравчук.

Он отметил, что сцены боев снимали небольшими кусочками.

Когда делаешь фильм, в общем-то, все очень непросто. Трудно было снимать бои. Это было правда непросто, потому что мы снимали долго, снимали как бы небольшими кусочками, и надо было держать в голове целое, делая части и при этом добиваться максимального качества в каждом кусочке