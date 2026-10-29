Москва29 октВести.Кинокартина "Рождение империи" – это разговор о самом трудном, который построен на схожем историческом материале. Об этом в своей колонке написал журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.
По его словам, эпоха Петра I была сложной: это время выбора, войны и создания нового.
"Рождение империи" - разговор о самом трудном на очень схожем историческом материале. Ведь именно такой и была эпоха Петра: время не уютных реформ, а жесткого выбора, когда приходилось одновременно воевать, строить, ломать старое и создавать новоеотметил Кайстро
Журналист обратил внимание на то, что режиссер фильма Андрей Кравчук сознательно выбрал для экранизации самый напряженный период правления Петра I: от неудачи под Нарвой до триумфальной победы в Полтавской битве.
В фильме империя рождается не в тишине дворцов, а в грохоте сражений, в заводских кузницах, в спорах с боярами. Для них напряжение эпохи – не историческая необходимость, а личная прихоть царя, угроза собственному благополучию. "Воевать да воевать…. Любых удовольствий в избытке. Дай ты стране отдохнуть, поживи, как предки наши жили", - напирают они. Петр в фильме отвечает не словами, а делом. Он строит, воюет, реформирует, потому что понимает: если не успеть сегодня, завтра Европа раздавит Россиюдобавил он
Ранее сценарист фильма "Рождение империи" Андрей Золотарев отметил, что кинокартина имеет высокую художественную ценность. По его словам, съемки штурма крепости Орешек в фильме в реальности напоминали боевые действия, костюмы и художественные элементы были реалистичными.