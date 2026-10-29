"Рождение империи" – беседа о трудном, построенная на такой же истории Журналист Кайстро: "Рождение империи" – разговор о трудном, созданный на истории

Москва29 окт Вести.Кинокартина "Рождение империи" – это разговор о самом трудном, который построен на схожем историческом материале. Об этом в своей колонке написал журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

По его словам, эпоха Петра I была сложной: это время выбора, войны и создания нового.

"Рождение империи" - разговор о самом трудном на очень схожем историческом материале. Ведь именно такой и была эпоха Петра: время не уютных реформ, а жесткого выбора, когда приходилось одновременно воевать, строить, ломать старое и создавать новое отметил Кайстро

Журналист обратил внимание на то, что режиссер фильма Андрей Кравчук сознательно выбрал для экранизации самый напряженный период правления Петра I: от неудачи под Нарвой до триумфальной победы в Полтавской битве.

В фильме империя рождается не в тишине дворцов, а в грохоте сражений, в заводских кузницах, в спорах с боярами. Для них напряжение эпохи – не историческая необходимость, а личная прихоть царя, угроза собственному благополучию. "Воевать да воевать…. Любых удовольствий в избытке. Дай ты стране отдохнуть, поживи, как предки наши жили", - напирают они. Петр в фильме отвечает не словами, а делом. Он строит, воюет, реформирует, потому что понимает: если не успеть сегодня, завтра Европа раздавит Россию добавил он

Ранее сценарист фильма "Рождение империи" Андрей Золотарев отметил, что кинокартина имеет высокую художественную ценность. По его словам, съемки штурма крепости Орешек в фильме в реальности напоминали боевые действия, костюмы и художественные элементы были реалистичными.