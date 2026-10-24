Режиссер "Рождения империи" рассказал о том, как создавался образ Петра I Режиссер "Рождения империи" рассказал о создании образа Петра I

Москва24 окт Вести.Команда создателей, работавшая над фильмом "Рождение империи", старалась сделать экранного Петра I непростым, ярким и яростным человеком. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер картины, член Гильдии кинорежиссеров, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кравчук.

Это художественный фильм, где в центре стоит герой, которого зовут Петр I, где мы старались создать образ непростого, яркого, яростного человека, который имеет мечту… который, получая сильный удар в лицо и падая, умеет подняться, идти вперед, делать работу над ошибками. И мы проходим с ним путь от страшного поражения до великой победы поделился Кравчук

Ранее режиссер фильма заверил, что при создании кинокартины "Рождение империи" авторы не преследовали цели дублировать произведение "Медный всадник", а также воссоздавать "житие" Петра I. По словам автора фильма, он хотел увидеть многогранную и противоречивую фигуру императора.