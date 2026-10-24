Москва24 окт Вести.Некоторые черты характера Петра I, показанные в художественном фильме "Рождения империи" – предположение съемочной команды.

Об этом рассказал ИС "Вести" сценарист фильма Андрей Золотарев.

Наша технология такая: мы его (Петра I – прим. ред.) оживляем тогда, когда он начинает говорить, мы все-таки помещаем его в мизансцену, в реальную, в историческую. Он начинает разговаривать, и в нем постепенно проявляются те черты его характера, которые могли бы быть, это наше предположение. Конечно, до какой-то степени — это художественный домысел, но это домысел, основанный на реальных событиях, на реально уникальном человеке. Понять его, чтобы он вышел как-то из учебника истории и стал живым, настоящим, можно, только дав ему возможность самому действовать и говорить