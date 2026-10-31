Москва31 окт Вести.Цена истории Петра I – рождение империи и государства. Этим с ИС "Вести" поделился актер Александр Горбатов, сыгравший роль Петра I в кинокартине "Рождение империи".

Цена истории этого человека — рождение империи, что главное — государства. Мне кажется, император не принадлежит себе, он принадлежит империи и народу заявил он

Ранее его коллега и исполнитель роли верного соратника Петра I Александра Меншикова, Милош Бикович объяснил, почему выбор режиссера "Рождения империи" Андрея Кравчука пал именно на Александра Горбатова, как на исполнителя главной роли. По его мнению, весомую роль сыграла энергия актера.