Режиссер Кравчук о "Рождении империи": не хотели дублировать "Медный всадник"

Не хотели дублировать "Медный всадник": режиссер Кравчук о "Рождении империи" Режиссер Кравчук о "Рождении империи": не хотели дублировать "Медный всадник"

Москва23 окт Вести.При съемках "Рождения империи" создатели не хотели дублировать произведение "Медный всадник", а также создавать житие Петра I. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер фильма, член Гильдии кинорежиссеров, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кравчук.

Он добавил, что хотел увидеть многогранную и противоречивую фигуру императора.

Мы хотели сделать его, ну, что ли, живым. Максимально живым, а не дублировать "Медный всадник", грубо говоря. Мы не хотели делать памятник либо житие Петра, а хотели увидеть его сложную, многогранную, противоречивую фигуру заявил режиссер

Ранее Кравчук рассказал о трудностях при работе над "Рождением империи". Он отметил съемки сцен боев.