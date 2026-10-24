Москва24 окт Вести.Исторический консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский рассказал ИС "Вести", как снимались масштабные батальные сцены кинокартины.

Он отметил, что в съемках сцен сражений принимали участие несколько сотен человек.

Из того, что я мог наблюдать на съемочной площадке фильма "Рождение империи", – это было несколько сотен актеров массовых сцен. Это уже неплохо, это уже позволяет показать какие-то основные тактические построения Петровской эпохи. Ну, а дальше в фильме мы уже видим, как все это масштабировано