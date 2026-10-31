Актеры на съемках "Рождения империи" чуть не отрезали друг другу пальцы

Сцены запечатаны кровью: Горбатов об опасных моментах съемок "Рождения империи" Актеры на съемках "Рождения империи" чуть не отрезали друг другу пальцы

Москва31 окт Вести.Некоторые сцены фильма "Рождение империи" были запечатаны кровью. Об этом ИС "Вести" рассказал актер, сыгравший в кинокартине роль Петра I, Александр Горбатов.

По его словам, во время одной из сцен с актером Сергеем Гармашем создатели фильма не предупредили, что оружие было заточено, и возник опасный момент.

Это был такой остросюжетный момент, потому что я и Сергей Леонидович [Гармаш] чуть не отрезали пальцы друг другу, потому как нам не сообщили в определенный момент, что одна из сторон клинка наточена, что ты можешь идти с этим холодным оружием в бой. И таким образом, значит, я не помню где, на каком пальце уже, остался этот шрам ... Поэтому некоторые сцены запечатаны кровью рассказал Горбатов

Также актер признался, что сцены баталий были энергетически затратными.

Большое спасибо всем, кто принимал участие над картиной, потому что их твердое плечо рядом помогало даже тогда, когда иногда не мог найти в себе силы, потому что сцены баталий были очень затратными поблагодарил он

Ранее его коллега и исполнитель роли верного соратника Петра I Александра Меншикова Милош Бикович объяснил, почему режиссер "Рождения империи" Андрей Кравчук на главную роль выбрал именно Александра Горбатова.

Премьера исторической драмы состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел "Рождение империи", и фильм ему понравился. Глава государства назвал кинокартину произведением искусства.