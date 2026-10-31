Актер Горбатов объяснил, почему отказался от хрестоматийного образа Петра I Актер Горбатов объяснил, почему не использовал линзы для создания образа Петра I

Москва31 окт Вести.Глаза являются отражением страстей человеческих, и в случае с ролью Петра I в фильме "Рождение империи" линзы сделали бы внутренний мир героя пустым и мертвым. Именно поэтому было принято решение отказаться от воссоздания реального цвета глаз императора, рассказал в интервью ИС "Вести" актер Александр Горбатов.

Он ответил на вопрос журналиста: намеренным ли был отказ от хрестоматийного образа Петра I в кинокартине?

Свойственно человеку вне моей профессии задуматься, глядя на мою работу над ролью, почему или отчего у меня не черные, как смола, волосы и глаза ... Поэтому приоткрою немного свою внутреннюю кухню, как бы это пафосно ни звучало сейчас. Для меня очень важно найти суть. И глаза являются одной из больших вех этого поиска, так как глаза – это всегда отражение страстей человеческих. И очень важно воздействовать на партнера и передавать зрителю внутренний мир моего героя пояснил Горбатов

Актер отметил, что ему посчастливилось играть роль Петра I, сохранив свой цвет глаз.

Пластик в глазах, я имею в виду сейчас линзы, зачастую делают все пустым, сухим и мертвым. И я бы хотел этого избежать, и так мне посчастливилось, что все-таки я остался со своим ... цветом глаз. Но открою вам секрет, не все решения на съемочной площадке определяет актер добавил он

Ранее Горбатов отметил, что в герое Петра I есть все. Он признался, что ему выпала большая часть и ответственность воплотить его образ на экране.

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.