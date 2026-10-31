Москва31 окт Вести.В кинокартине "Рождение империи" за основу взят период построения величия будущего и страны. Об этом заявил ИС "Вести" актер кинокартины Алексей Гуськов.

В картине взят период построения величия будущего и страны. Кто стоял у основы? Что это за люди? Что они любили, что они не любили? И самое главное … я надеюсь на это, после просмотра у всех возрастов от мала до велика, все найдут для себя какие-то коды. Кто-то батальные истории, кто-то именно характеры, кто-то … исторический момент, который он не знает. Но всех объединит одно. Это гордость за то, что мы такие. Вот мы такие, вот мы русские, такие. И поступаем мы так