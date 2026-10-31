Москва31 окт Вести.Создать проекты, такие как кинофильм "Рождение империи", очень сложно. Съемки картины и принятие ее зрителями - это уже победа, заявил в беседе с ИС "Вести" продюсер, генеральный директор студии "Тритэ Никиты Михалкова" Леонид Верещагин.

Он выразил надежду, что аудитория кинокартины будет большой.

Это уже victory (англ. "победа" — прим. ред.) — то, как сегодня принимали [фильм]. Потому что очень сложно делать подобные проекты, исключительно сложно рассказать еще о большом периоде времени. Это уже victory! Конечно, хочется очень, чтобы эта victory вылилась в цифры количества зрителей, которые придут смотреть кино сказал Верещагин

Ранее сценарист фильма "Рождение империи" Андрей Золотарев отметил высокую художественную ценность кинокартины. По его словам, съемки штурма крепости Орешек в реальности напоминали боевые действия, а костюм и художественные элементы были воссозданы очень реалистично.