Документальный цикл "Рожденные в СССР, 35 лет" претендует на "Золотого орла"

Документальный цикл "Рожденные в СССР, 35 лет" претендует на "Золотого орла" Документальный цикл "Рожденные в СССР, 35 лет" претендует на "Золотого орла"

Москва20 окт Вести."Рожденные в СССР, 35 лет" претендует на "Золотого орла" как лучший неигровой фильм. Лонг-лист премии опубликован на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Документальный цикл режиссера Сергея Мирошниченко "Рожденные в СССР. 35 лет" вышел на экраны в 2026 году (премьера состоялась весной на Московском международном кинофестивале).

Предыдущая часть цикла "Рожденные в СССР. 21 год" уже становилась лауреатом премии "Золотой орел" в категории "Лучший неигровой фильм" в 2008 году.

Новый 6-серийный цикл посвящен рубежу в 35 лет - возрасту зрелости и переосмысления, к которому пришли герои, снимающиеся в уникальной кинолетописи с 1989 года (когда им было по 7 лет).

Предыдущие выпуски проекта также завоевывали престижные международные и российские награды, включая BAFTA, премию "Эмми", "Нику" и "ТЭФИ".