Москва1 ноя Вести.Советский и российский режиссер-документалист, автор цикла "Рожденные в СССР" Сергей Мирошниченко в интервью ИС "Вести" рассказал, как изменились герои проекта за 35 лет его существования.

Документальному циклу "Рожденные в СССР" исполняется 35 лет. Проект рассказывает о судьбах людей, родившихся в 1982 году в разных республиках Советского Союза. Съемочная группа возвращается к ним каждые семь лет, фиксируя изменения в их жизни на фоне исторических и социальных перемен.

Мы особая страна. И у нас особые повороты в истории страны. Мы многое резко можем поменять. И это, конечно, сказывается на людях. И то, что сейчас происходит, и то, что происходило раньше, оно повлияло на моих ребят, этим отличается сильно этот сериал от других подобных попыток следить за жизнью … Мы выбрали разных, непохожих людей. И тем самым охватили весь слой советского общества рассказал режиссер

Он добавил, что герои проекта, даже переехавшие в другие страны, продолжили сниматься в сериале.

Как раз они даже больше [хотят], это очень важная часть. Есть и люди, которые уехали в Израиль, Америку. Они остались нашими гражданами отчасти отметил Мирошниченко

Проект "Рожденные в СССР" стал значимым культурным явлением, получившим признание в России и за рубежом, отмечен престижными премиями от "Золотого Орла" до британского "Грирсона" и американской "Эмми". Фильмы цикла были показаны более чем в 50 странах, а в университетах мира их изучают как исторический и культурный феномен.