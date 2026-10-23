Москва23 окт Вести.Судьба братьев-близнецов Дениса и Стаса из Ленинграда, которые принимали участие в документальном проекте "Рожденные в СССР", оказалась трагической. Об этом стало известно из новой серии самого масштабного документального проекта в истории отечественного кино. Эта часть посвящена 35-летию героев.

Проект "Рожденные в СССР" рассказывает о судьбах людей, родившихся в 1982 году в разных республиках Советского Союза. Съемочная группа возвращается к ним каждые семь лет, фиксируя изменения в их жизни на фоне исторических и социальных перемен.

Из 20 детей до четвертого сезона дошли 14. В том числе в кинолетописи трагически оборвалась история Дениса и Стаса — близнецов родом из Ленинграда.

В ранних выпусках "Рожденных в СССР" братья практически не расставались. Однако после смерти отца и на фоне трудностей 1990-х годов Денис и Стас постепенно отдалились друг от друга. Позднее они потеряли и мать.

В 21 год Денис учился в морском училище и планировал связать жизнь с морем. Стас работал барменом и осваивал профессию повара. Спустя семь лет Денис остался без работы, а его брат успел сменить несколько профессий, в том числе поработать официантом и охранником. Впоследствии близнецы стали жить отдельно.

В июне 2016 года Денис неожиданно умер. Через несколько лет скончался и Стас.

Обстоятельства их смерти так и остались загадкой: во время подготовки к съемкам очередной части фильма съемочная группа приехала в город, однако не смогла разыскать даже могилы ребят.

Не дожила до 35-летия и героиня по имени Рита. В 2015 году она умерла от пневмонии. Часть премьерного фильма "Тридцатипятилетние" посвящена ее памяти.

Некоторые участники прекратили съемки по собственному желанию. Например, Ира отказалась от дальнейшего участия после фильма о 14-летних, а Андрей, выросший в детском доме Иркутска и усыновленный американской семьей, попросил не снимать его после 21 года. В обращении к зрителям он попросил дать ему время разобраться со своей жизнью. Связь с ним оборвалась, и до сих пор съемочной группе не удалось найти его ни в социальных сетях, ни через общих знакомых.

Неизвестной остается судьба Павлика, которого авторы не смогли разыскать после первой части цикла. При этом другая участница, Ася, пропустившая съемки в 21 год, впоследствии сама вернулась в проект.

Серии нового сезона выходят еженедельно по пятницам на медиаплатформе СМОТРИМ.

Сейчас автор сценария и режиссер Сергей Мирошниченко продолжает работу над следующей частью документального проекта — "Сорокадвухлетние".