Фильм о трагической судьбе альпинистки Наговициной могут снять в России

В России могут снять фильм о трагическом восхождении Наговициной на пик Победы Фильм о трагической судьбе альпинистки Наговициной могут снять в России

Москва17 авг Вести.В России могут снять фильм о трагическом восхождении Натальи Наговициной на пик Победы, сообщил режиссер Александр Баршак. Однако для этого необходимо получить разрешение родственников альпинистки, передает агентство РИА Новости.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года: при спуске с пика Победы (7439 метров) Наговицина повредила ногу. Коллеги альпинистки несколько раз пытались спасти ее, но погода не позволила – один из участников операции погиб. У россиянки на высоте остались лишь рваная палатка, спальник, а также небольшой запас еды и воды. Спасательные работы свернули 25 августа 2025 года.

Баршак отметил, что эта история – "вполне кинематографическая", но важно превратить публицистику в художественную картину, передающую всю трагичность.

Это вполне себе кинематографическая история. Однако для начала это надо обговорить с родственниками, потому что, как правило, такие вещи связаны с тем, что родственники дают разрешение на использование образов и вообще самой истории цитирует Александра Баршака РИА Новости

По его словам, найти актрису, способную сыграть главную роль, будет сложно. Идеально для этого подошла бы молодая Инна Чурикова.

Ранее в Федерации альпинизма России сообщили, что добраться до тела Наговициной на пике Победы альпинисты смогут не раньше 2027 года.