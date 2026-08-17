Москва17 авгВести.В России могут снять фильм о трагическом восхождении Натальи Наговициной на пик Победы, сообщил режиссер Александр Баршак. Однако для этого необходимо получить разрешение родственников альпинистки, передает агентство РИА Новости.
Трагедия произошла 12 августа 2025 года: при спуске с пика Победы (7439 метров) Наговицина повредила ногу. Коллеги альпинистки несколько раз пытались спасти ее, но погода не позволила – один из участников операции погиб. У россиянки на высоте остались лишь рваная палатка, спальник, а также небольшой запас еды и воды. Спасательные работы свернули 25 августа 2025 года.
Баршак отметил, что эта история – "вполне кинематографическая", но важно превратить публицистику в художественную картину, передающую всю трагичность.
Это вполне себе кинематографическая история. Однако для начала это надо обговорить с родственниками, потому что, как правило, такие вещи связаны с тем, что родственники дают разрешение на использование образов и вообще самой историицитирует Александра Баршака РИА Новости
По его словам, найти актрису, способную сыграть главную роль, будет сложно. Идеально для этого подошла бы молодая Инна Чурикова.
Ранее в Федерации альпинизма России сообщили, что добраться до тела Наговициной на пике Победы альпинисты смогут не раньше 2027 года.