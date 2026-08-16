Стало известно о проблемах эвакуации тела Наговициной Спасатели не смогут подняться к телу российской альпинистки Наговициной

Москва16 авг Вести.Спасатели не смогут подняться к телу российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы в Киргизии, пока не будет достаточных гарантий их безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Специалисты пояснили, что на высоте, где стоит палатка альпинистки, постоянно резко меняется погода.

Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов сказали в ведомстве

12 августа 2025 года Наговицына повредила ногу на отметке около 7,2 тысячи метров над уровнем моря во время спуска с пика Победы - высочайшей точки Тянь-Шаня. Альпинисты пытались оказать ей помощь, но из-за сложных погодных условий эти попытки пришлось прекратить. Один из спасателей погиб. К концу августа операцию свернули, а россиянку официально признали пропавшей без вести.

Накануне стало известно, что тело альпинистки Наговициной можно эвакуировать двумя способами. Это можно сделать вручную или с помощью тяжелого дрона.

В Киргизии на пике Победы до конца года изменят правила восхождения. Альпинистам нужно будет получать разрешения на подъем в горы.