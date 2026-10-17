Готовившийся к бою с Кличко боксер Денис Бойцов скончался в возрасте 40 лет

Русский Тайсон ушел из жизни в 40 лет Готовившийся к бою с Кличко боксер Денис Бойцов скончался в возрасте 40 лет

Москва17 окт Вести.В возрасте 40 лет скончался уроженец Орла Денис Бойцов – один из самых перспективных тяжеловесов России начала 2010-х годов, которого называли Русский Тайсон, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

Он почти 10 лет не знал поражений, готовился к бою с Владимиром Кличко, но в 2015-м его спортивная карьера резко и трагически оборвалась.

Ушел из жизни наш земляк, именитый боксер Денис Бойцов, известный как Русский Тайсон говорится в публикации орловской спортивной организации "ВКонтакте"

Дениса нашли без сознания в метро Берлина после того, как он получил тяжелые травмы головы и рук.

Тогда спортсмен был введен в медикаментозную кому, ему провели ряд операций, а потом была долгая реабилитация. Сначала – в Германии, потом – в России.

В результате последствий тяжелых травм Денис не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным. Он пытался не сдаваться до последнего, но на 41-м году его жизнь оборвалась.

Денис Бойцов выступал на профессиональном ринге с 2004 года. Он был чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе в 2006-м, а через три года выиграл интерконтинентальный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и европейский титул Всемирной боксерской организации (WBO), также в тяжелой весовой категории. На профессиональном ринге спортсмен провел 37 поединков, одержав 36 побед, из них 27 нокаутом, передает ТАСС.