Москва18 окт Вести.Дениса Бойцова предали земле в Орловской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.

Боксера Дениса Бойцова похоронили в Орловской области говорится в публикации

О смерти боксера стало известно 17 октября. Денису было 40 лет.

В 2015 году в Берлине Бойцов получил серьезные травмы головы и рук: его обнаружили в метро без сознания. Спортсмена погрузили в медикаментозную кому, сделали несколько операций, после чего он проходил длительную реабилитацию - сначала в Германии, потом в России.

Бойцов родился в Орле 14 февраля 1986 года. Боксом он начал заниматься в пять лет. В любительских боях у него было 130 поединков, 115 из которых он выиграл. С 2004 года перешел в профессионалы. В 2006 году завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в тяжелом весе. В 2009 году стал обладателем интерконтинентального пояса WBA и европейского титула WBO в той же категории. За карьеру на профессиональном ринге он провел 37 боев, одержав 36 побед, причем 27 из них - нокаутом.