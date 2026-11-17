Ирландский боксер Ли Ривз умер через 3,5 месяца после нокаута Ирландский боксер Ли Ривз умер из-за последствий нокаута

Москва17 ноя Вести.Ирландский боксер Ли Ривз умер в 31 год. Об этом сообщает издание Limerick Leader.

По данным издания, в начале августа боксер потерпел поражение нокаутом в Дублине. В результате травмы головного мозга он перенес операцию и провел в коме 3,5 месяца. Спасти его жизнь не удалось.

За время карьеры он провел 18 боев, одержав 16 побед.

Ранее ирландский мастер смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на колене.