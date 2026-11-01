Макгрегор объявил о намерении завершить карьеру после следующего боя в UFC

Макгрегор заявил, что следующий бой в UFC станет последним в его карьере Макгрегор объявил о намерении завершить карьеру после следующего боя в UFC

Москва1 ноя Вести.Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор планирует повесить перчатки на гвоздь после следующего боя в UFC. Об этом ирландский боец сообщил на своей странице в социальной сети X.

Спортсмен подчеркнул, что предстоящее состязание станет заключительным в его профессиональной карьере, и пообещал приложить максимум усилий для его коммерческого продвижения.

Боксер напомнил о высоких показателях своих прошлых турниров, отметив, что они собирали внушительную аудиторию даже во время конкуренции с трансляциями полуфиналов футбольного чемпионата мира.

Буду продолжать бить свои собственные рекорды отметил Макгрегор

Свой предыдущий бой ирландский боец провел в июле, уступив американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде. Кроме того, он повредил колено.

Ранее Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на травмированном колене.