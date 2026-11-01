Москва1 нояВести.Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор планирует повесить перчатки на гвоздь после следующего боя в UFC. Об этом ирландский боец сообщил на своей странице в социальной сети X.
Спортсмен подчеркнул, что предстоящее состязание станет заключительным в его профессиональной карьере, и пообещал приложить максимум усилий для его коммерческого продвижения.
Боксер напомнил о высоких показателях своих прошлых турниров, отметив, что они собирали внушительную аудиторию даже во время конкуренции с трансляциями полуфиналов футбольного чемпионата мира.
Буду продолжать бить свои собственные рекордыотметил Макгрегор
Свой предыдущий бой ирландский боец провел в июле, уступив американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде. Кроме того, он повредил колено.
Ранее Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на травмированном колене.