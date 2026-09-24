Скоропостижно умершего бойца ММА Пономарева похоронят в субботу в Новокузнецке

Бойца ММА Пономарева похоронят в субботу в Новокузнецке Скоропостижно умершего бойца ММА Пономарева похоронят в субботу в Новокузнецке

Москва24 сен Вести.Бывший чемпион бойцовской лиги AMC Fight Nights Григорий Пономарев будет похоронен на кладбище Новокузнецка в субботу, 26 сентября. Об этом стало известно в соцсетях из окружения скоропостижно скончавшегося бойца.

Церемония прощания состоится в прощальном зале, расположенном по улице Ленина, 167. После запланированной часовой процедуры пройдут похороны по адресу ул. Старокузнецкое шоссе, 23.

Поминальные обеды состоятся в двух городах: в субботу в Новокузнецке, а в понедельник память бойца смешанных единоборств также почтут и в Улан-Уде.

Пономарев ушел из жизни на 32-м году жизни. Предварительной причиной его смерти называется оторвавшийся тромб.