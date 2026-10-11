В 69 лет скончался экс-чемпион мира по боксу из Пуэрто-Рико Вильфредо Гомес

Экс-чемпион мира по боксу скончался в Пуэрто-Рико в возрасте 69 лет В 69 лет скончался экс-чемпион мира по боксу из Пуэрто-Рико Вильфредо Гомес

Москва11 окт Вести.В возрасте 69 лет скончался экс-чемпион мира по боксу пуэрториканец Вильфредо Гомес. Он скончался вечером 10 октября, сообщает спортивное издание The Ring.

Последние две недели спортсмен провел в больнице, куда был помещен из-за проблем с дыханием.

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Издание напомнило, что спортсмен из Пуэрто-Рико 17 раз защитил титулы WBC. Каждый из этих единоборств завершался досрочно в пользу Гомеса нокаутом. Свою профессиональную карьеру Гомес завершил в 1989 году. Через шесть лет его включили в Международный зал боксерской славы.

На профессиональном ринге боксер второй легчайшей, полулегкой и второй полулегкой категории провел 48 боев. В них он одержал 44 победы, 42 из них – нокаутом. Один бой закончился вничью. Лишь в трех поединках противники Гомеса были сильнее.

Вильфредо Гомес в 1974 году стал первым представителем Пуэрто-Рико, который победил на мировом чемпионате по боксу среди любителей.

В конце сентября 26-летний мексиканский боксер Артуро Торрес умер от полученных во время боя травм. Торрес проводил бой на ринге с соотечественником Хильберто Гарсией в Мехикали 19 сентября. Поединок завершился его поражением в седьмом раунде. После объявления результатов он потерял сознание и впал в кому. Спасти его не помогла даже экстренно проведенная операция.