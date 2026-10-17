Москва17 окт Вести.Российский боксер-тяжеловес Денис Бойцов по прозвищу Русский Тайсон, который скончался в возрасте 40 лет, незадолго до смерти перенес операцию по удалению камня из почки, рассказал ТАСС его брат Максим Бойцов.

Все было хорошо. Был камень в почках. Два камня осталось, отпустили домой – восстановиться после операции. Должны были еще два камня вытащить, но не получилось сообщил собеседник агентства

При этом Максим не связывает перенесенную операцию со смертью Дениса.

Ранее отец спортсмена Николай Бойцов заявил, что причиной смерти его сына стал оторвавшийся тромб.

В 2015 году спортсмена нашли в метро Берлина без сознания и с тяжелыми травмами головы и рук. Его ввели в медикаментозную кому, затем были долгие годы лечения и реабилитации в Германии и России. Из-за последствий травм Бойцов не мог ходить и говорить, но, как говорят знавшие его, пытался не сдаваться до последнего.

На профессиональном ринге боксер выступал с 2004 года. Бойцов был обладателем титула чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе в 2006 году, в 2009-м выиграл интерконтинентальный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и европейский титул Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелой весовой категории. Среди профессионалов провел 37 поединков, одержал 36 побед, из них 27 – нокаутом.

Денис Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. Похоронят его 18 октября в Орловской области.