Москва17 окт Вести.Причиной смерти российского боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб, сообщил ТАСС отец спортсмена Николай Бойцов.

Уроженец Орла, которого в 2010-х называли Русским Тайсоном, скончался в возрасте 40 лет.

Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты и все рассказал отец боксера

По словам Николая Бойцова, это произошло дома после того, как жена покормила и стала поворачивать Дениса набок.

В 2015 году в Берлине спортсмена после тяжелых травм нашли без сознания в метро. Потом он находился в медикаментозной коме, были долгие годы лечения и реабилитации в Германии и в России.

В результате последствий тяжелых травм Бойцов не мог ходить и говорить, но, как говорят знавшие его, пытался не сдаваться до последнего.

На профессиональном ринге боксер выступал с 2004 года. Бойцов был обладателем титула чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе в 2006 году, в 2009-м выиграл интерконтинентальный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и европейский титул Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелой весовой категории.

Всего на профессиональном ринге Бойцов провел 37 поединков. Он одержал 36 побед, из них 27 – нокаутом.