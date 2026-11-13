Умер Виктор Петроченко - бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога Умер бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога Виктор Петроченко

Москва13 ноя Вести.В возрасте 71 года скончался Виктор Петроченко - бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Дмитрия Пирога. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России, передает ТАСС.

О причине смерти не сообщалось.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил этого выдающегося человека. Светлая память о Викторе Николаевиче Петроченко навсегда останется в наших сердцах говорится в сообщении

Виктор Петроченко также тренировал бывшего претендента на титул чемпиона мира WBO, обладателя серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и интернационального титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Максима Власова и других боксеров.