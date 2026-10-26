Олимпийский чемпион в тяжелой атлетике Ригерт ушел из жизни в 79 лет

Олимпийский чемпион тяжелоатлет Давид Ригерт скончался на 80-м году жизни Олимпийский чемпион в тяжелой атлетике Ригерт ушел из жизни в 79 лет

Москва26 окт Вести.Прославленный советский штангист, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

26 октября 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный советский штангист и тренер, человек несгибаемой воли и редкого трудолюбия Давид Адамович Ригерт. Его триумфальные победы, легендарные рекорды и безупречное спортивное мастерство служили ориентиром для многих поколений атлетов и вызывали искреннюю гордость у болельщиков по всему миру говорится в сообщении

Ригерт завоевал золото Олимпиады в Монреале в 1976 году, выступая в полутяжелой весовой категории. Также спортсмен был 6-кратным чемпионом мира, 9-кратным чемпионом Европы и 5-кратным чемпионом СССР. На счету Ригерта 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР.

После завершения карьеры Ригерт стал тренером и возглавлял сборные СССР и России. В том числе - на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Спортивный мир потерял не просто великого чемпиона, но и яркую личность, чей жизненный путь останется примером истинного служения своему делу и преданности идеалам спорта. Память о его грандиозных достижениях и неоценимом вкладе в развитие спорта навсегда останется в наших сердцах. Он ушел, но оставил после себя богатое наследие, которое станет вдохновляющим примером для многих поколений атлетов. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами. Светлая память великому атлету отмечается в публикации

Сын Давида Владислав Ригерт работает тренером по физподготовке в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские Драконы".