Умер первый выполнивший на Олимпиаде тройное сальто назад гимнаст Гоголадзе Умер первый выполнивший на Олимпиаде тройное сальто назад чемпион Гоголадзе

Москва4 окт Вести.Советский гимнаст, олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Гоголадзе ушел из жизни в 60-летнем возрасте. Об этом проинформировал Национальный олимпийский комитет Грузии.

Национальный олимпийский комитет Грузии глубоко опечален в связи с кончиной чемпиона Олимпийских игр, именитого гимнаста Владимира Гоголадзе сказано, в частности, в материале

Комитет также выразил соболезнования родным и близким Гоголадзе, а также всему спортивному сообществу.

Панихида состоялась в Тбилиси 4 и 5 октября. Похороны пройдут 6 октября.

Владимир Гоголадзе родился 18 августа 1966 года в Грузинской ССР. Спортсмен стал чемпионом Сеульской олимпиады 1988 года в командном зачете в составе советской сборной. Также Гоголадзе стал двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 1985 года, победителем и призером чемпионата мира 1984 года, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР. Известен как первый гимнаст, выполнивший на Олимпиаде тройное сальто назад. В 1990-е годы, после завершения карьеры в спорте, Гоголадзе уехал в США.