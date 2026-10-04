Москва4 октВести.Советский гимнаст, олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Гоголадзе ушел из жизни в 60-летнем возрасте. Об этом проинформировал Национальный олимпийский комитет Грузии.
Национальный олимпийский комитет Грузии глубоко опечален в связи с кончиной чемпиона Олимпийских игр, именитого гимнаста Владимира Гоголадзесказано, в частности, в материале
Комитет также выразил соболезнования родным и близким Гоголадзе, а также всему спортивному сообществу.
Панихида состоялась в Тбилиси 4 и 5 октября. Похороны пройдут 6 октября.
Владимир Гоголадзе родился 18 августа 1966 года в Грузинской ССР. Спортсмен стал чемпионом Сеульской олимпиады 1988 года в командном зачете в составе советской сборной. Также Гоголадзе стал двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 1985 года, победителем и призером чемпионата мира 1984 года, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР. Известен как первый гимнаст, выполнивший на Олимпиаде тройное сальто назад. В 1990-е годы, после завершения карьеры в спорте, Гоголадзе уехал в США.