Чемпион Европе по вольной борьбе Гайдарбеков скончался на 76 году жизни

В Дагестане скончался чемпион Европы по вольной борьбе Гайдарбеков Чемпион Европе по вольной борьбе Гайдарбеков скончался на 76 году жизни

Москва21 сен Вести.Чемпион Европы по вольной борьбе Ихаку Гайдарбеков скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Дагестана.

Сегодня, 21 сентября, на 76-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе Ихаку Гайдарбеков написано в Telegram-канале федерации

Гайдарбекова называют первопроходцем, открывшим дорогу к большим победам для будущих поколений борцов.

Помимо золота европейского чемпионата 1975 года, в его активе и серебро с бронзой. Также он завоевывал две золотые медали в рамках Кубка мира 1978 года.