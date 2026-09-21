Москва21 сенВести.Чемпион Европы по вольной борьбе Ихаку Гайдарбеков скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Дагестана.
Сегодня, 21 сентября, на 76-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе Ихаку Гайдарбековнаписано в Telegram-канале федерации
Гайдарбекова называют первопроходцем, открывшим дорогу к большим победам для будущих поколений борцов.
Помимо золота европейского чемпионата 1975 года, в его активе и серебро с бронзой. Также он завоевывал две золотые медали в рамках Кубка мира 1978 года.