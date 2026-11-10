Известный гимнаст Валерий Кердемелиди скончался на 89-м году жизни

Умер серебряный призер ОИ-1960 гимнаст Валерий Кердемелиди Известный гимнаст Валерий Кердемелиди скончался на 89-м году жизни

Москва10 ноя Вести.Ушел из жизни призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР Валерий Кердемелиди. Печальная новость появилась в Telegram-канале Федерации гимнастики России.

10 ноября 2026 года ушел из жизни Валерий Панайотович Кердемелиди – гимнаст, тренер и наставник, внесший значительный вклад в развитие отечественной спортивной гимнастики говорится в некрологе

Спортсмен завоевал серебро Олимпийских игр 1960 года в Риме в командном первенстве, брал призовые места чемпионатов мира в команде, медали чемпионата Европы 1963 года, стал абсолютным чемпионом СССР 1962 года.

После завершения спортивной карьеры Кердемелиди ушел на тренерскую работу. В 1971-1992 годах был главным тренером Вооруженных сил СССР по гимнастике, тренером сборной СССР. Впоследствии вошел в состав технической комиссии по мужской спортивной гимнастике Европейского гимнастического союза.

Кердемелиди – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, судья международной категории.

Федерация гимнастики России выразила соболезнования родным, близким, коллегам, воспитанникам и знакомым Валерия Панайотовича.

О церемонии прощания с покойным там обещали сообщить дополнительно.