Москва8 нояВести.В возрасте 95 лет умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.
Память о Леониде Григорьевиче навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал его и ценил его трудговорится в сообщении
В ведомстве также выразили соболезнования родным, близким и всем, кому дорого имя тренера.
О причинах смерти не сообщается.
Леонид Лейтман - советский фехтовальщик, судья международной категории и заслуженный тренер СССР. Специализировался на фехтовании на саблях, выступал за московское общество "Динамо".
Его высшим спортивным достижением в качестве атлета стало завоевание серебряной медали чемпионата мира 1957 года в командном первенстве.