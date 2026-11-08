Федерация фехтования РФ: в возрасте 95 лет умер заслуженный тренер СССР Лейтман

Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман Федерация фехтования РФ: в возрасте 95 лет умер заслуженный тренер СССР Лейтман

Москва8 ноя Вести.В возрасте 95 лет умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Память о Леониде Григорьевиче навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал его и ценил его труд говорится в сообщении

В ведомстве также выразили соболезнования родным, близким и всем, кому дорого имя тренера.

О причинах смерти не сообщается.

Леонид Лейтман - советский фехтовальщик, судья международной категории и заслуженный тренер СССР. Специализировался на фехтовании на саблях, выступал за московское общество "Динамо".

Его высшим спортивным достижением в качестве атлета стало завоевание серебряной медали чемпионата мира 1957 года в командном первенстве.