На 89-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ по фехтованию Круглянский

Заслуженный тренер России по фехтованию Круглянский умер в возрасте 88 лет На 89-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ по фехтованию Круглянский

Москва6 окт Вести.В возрасте 88 лет скончался заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах Арнольд Круглянский. Об этом говорится в сообщении Федерации фехтования России.

Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что на 89-м году из жизни ушел заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах Арнольд Семенович Круглянский говорится в публикации

Круглянский находился в фехтовании с 1955 года: сначала занимался сам, а с 1963 года начал тренировать. Работал старшим тренером женских сборных СССР, РСФСР и Московской области.

Прощание с Круглянским состоится 10 октября в Хованском крематории.