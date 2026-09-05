На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер России по каратэ Тадеуш Касьянов

Умер заслуженный тренер России по каратэ Тадеуш Касьянов На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер России по каратэ Тадеуш Касьянов

Москва5 сен Вести.На 88-м году жизни скончался советский и российский спортсмен, каскадер и постановщик трюков, президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате, заслуженный тренер России Касьянов Тадеуш Рафаилович. Об этом сообщается на сайте школы боевых искусств СЭНЭ.

Мужчина ушел из жизни в ночь с 3 на 4 сентября.

Скончался Сихан Школы СЭНЭ, основатель и руководитель Всесоюзной и Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, … Почетный президент Всероссийской федерации СЭНЭ Касьянов Тадеуш Рафаилович … Светлая память мастеру сказано в материале

Прощание состоится в Москве 6 сентября в 11.00 мск в Храме Знамения иконы Божьей Матери в Захарьево (ул. Николая Сироткина, д.28с1). Захоронят Тадеуша Рафаиловича на Щербинском кладбище (южная территория, 20 участок).