Москва13 октВести.В возрасте 88 лет умерла мастер спорта СССР по фехтованию, победитель и призер чемпионатов страны и Спартакиад народов СССР Людмила Князева. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации фехтования России.
Отмечается, что жительница блокадного Ленинграда всю жизнь посвятила фехтованию. В 1958 году Людмила Семеновна стала тренером по рапире.
На протяжении долгих лет оставалась бессменным тренером в Комплексной школе высшего спортивного мастерства, отдав развитию фехтования в родном городе, сначала Ленинграде, а затем Санкт-Петербурге, большую часть своей жизниотмечается в сообщении
Людмила Князева воспитала множество победителей и призеров соревнований.