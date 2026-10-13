На 89-м году жизни умерла мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева

Умерла мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева На 89-м году жизни умерла мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева

Москва13 окт Вести.В возрасте 88 лет умерла мастер спорта СССР по фехтованию, победитель и призер чемпионатов страны и Спартакиад народов СССР Людмила Князева. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации фехтования России.

Отмечается, что жительница блокадного Ленинграда всю жизнь посвятила фехтованию. В 1958 году Людмила Семеновна стала тренером по рапире.

На протяжении долгих лет оставалась бессменным тренером в Комплексной школе высшего спортивного мастерства, отдав развитию фехтования в родном городе, сначала Ленинграде, а затем Санкт-Петербурге, большую часть своей жизни отмечается в сообщении

Людмила Князева воспитала множество победителей и призеров соревнований.