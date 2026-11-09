Заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью Леонид Баранов умер в 95 лет

На 96-м году умер заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью Леонид Баранов Заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью Леонид Баранов умер в 95 лет

Москва9 ноя Вести.Скончался заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью Леонид Баранов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по спорту Ленинградской области в MAX.

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Всеволожского района Леонид Алексеевич Баранов говорится в сообщении

В комитете по спорту подчеркнули, что коллеги и воспитанники запомнили Баранова как чуткого педагога, который умеет найти подход к ребенку, вдохновить его на победы и научить любить спорт.

Одним из воспитанников Леонида Баранова был двоеборец Николай Киселев. На Олимпийских играх 1964 года он стал серебряным призером в личном первенстве.