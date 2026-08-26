На востоке Москвы найден мертвым известный регбийный арбитр Брызгалин Известный арбитр регби Брызгалин найден мертвым в квартире на востоке Москвы

Москва26 авг Вести.Скончался один из самых авторитетных регбийных арбитров России Алексей Брызгалин. Ему было 47 лет. О кончине рефери сообщает Федерация регби России.

25 августа на 48-м году жизни скоропостижно скончался один из лучших российских арбитров Алексей Алексеевич Брызгалин написано в сообщении ФРР на официальном сайте

Как уточняет MK.RU, судья был найден мертвым во вторник вечером в своей квартире на Косинской улице в Москве. На теле обнаружены следы насильственной смерти.

Брызгалин судил регбийные матчи на протяжении 20 последних лет. Спустя четыре года после своего дебюта он вышел уже на международный уровень.

В 2021 году признавался лучшим арбитром России.