Сообщество регби скорбит по арбитру Брызгалину, найденному мертвым в квартире

Регбийное сообщество скорбит по умершему арбитру Брызгалину Сообщество регби скорбит по арбитру Брызгалину, найденному мертвым в квартире

Москва26 авг Вести.Утром 26 августа стало известно о смерти известного регбийного арбитра Алексея Брызгалина. В связи с этим болельщики, игроки, тренеры и клубы выразили свои соболезнования его семье, стало известно ИС "Вести".

В социальных сетях оставлены многочисленные комментарии со скорбью об утрате одного из самых авторитетных арбитров страны. Он ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Это настоящая потеря… Алексей был профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком… Светлая память, покойся с миром написал один из пользователей

Какой шок! Невосполнимая потеря для регбийного сообщества написал еще один человек

Невозможно поверить… Почему такие достойные люди уходят так рано… Пусть земля будет пухом, Алексей заключила одна из оставивших комментарий девушек

Для многих из мира российского регби ранний уход из жизни Алексея Брызгалина стал настоящим потрясением. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили болельщики, регбисты клубов и сборной России, команды чемпионата страны и Федерация регби России.

Брызгалин выступал в качестве судьи с 2006 года. В 2010-м дебютировал на международном уровне, а в 2021-м добился звания лучшего судьи России.