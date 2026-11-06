Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев Чемпион мира и Олимпиады Михаил Васильев скончался на 65-м году жизни

Москва6 ноя Вести.Михаил Васильев, в составе сборной СССР завоевавший золото Олимпийских игр и чемпионата мира по хоккею, умер на 65-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба "Салавата Юлаева", в тренерском штате которого он работал.

Причина смерти не уточняется.

Васильев провел семь сезонов в ЦСКА – с 1981 по 1988 год. За это время команда каждый раз становилась чемпионом страны. В 1983 году хоккеист выиграл чемпионат мира, а годом позже стал олимпийским чемпионом.

В 1990 году Васильев продолжил карьеру в Италии, где выступал за местные команды и занимался тренерской работой. После возвращения в Россию он руководил юниорской сборной страны и московской "Красной Армией". В 2014 году под его руководством команда завоевала серебро чемпионата МХЛ. Последние годы хоккеист работал в системе "Салавата Юлаева".