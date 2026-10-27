Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков скончался в 59 лет

Ушел из жизни двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков скончался в 59 лет

Москва27 окт Вести.Двукратный чемпион России по хоккею с мячом в составе архангельского "Водника" (1998 и 1999), чемпион мира среди юниоров Сергей Конаков умер во время турнира ветеранов в подмосковном Королеве, сообщил ТАСС сообщил главный тренер "Строителя" из Сыктывкара Вячеслав Манкос.

У спортсмена остановилось сердце. Ему было 59 лет.

В Королеве на выходных был турнир ветеранов, Конаков сыграл два матча, и между играми у него не выдержало сердце… За день до этого он выкладывал пост в соцсетях, что у него все хорошо, он был счастливым и довольным в парке. Возможно, у него была сердечная недостаточность сказал Манкос

Он добавил, что Конакова похоронили 27 октября в Королеве.

Сергей Конаков играл в составе "Строителя", московского "Динамо" и других российских клубов, а также команд Швеции и Финляндии. В 1997 году был признан лучшим бомбардиром чемпионата России, становился финалистом Кубка европейских чемпионов.

После завершения карьеры игрока Конаков был тренером, принимал участие в ветеранских турнирах.