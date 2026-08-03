Воспитанник "Салавата Юлаева" Амир Ханов умер в возрасте 19 лет 19-летний хоккеист Амир Ханов скоропостижно умер на свидании в Уфе

Москва3 авг Вести.В Уфе в возрасте 19 лет скоропостижно скончался российский хоккеист Амир Ханов. Трагедия произошла во время свидания, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По словам отца спортсмена, Амиру стало плохо на мастер-классе по лепке из глины, куда он пришел вместе со своей девушкой. Молодой человек внезапно потерял сознание и скончался.

Амир Ханов на протяжении шести лет (с 2017 по 2023 год) выступал за молодежную систему уфимского "Салавата Юлаева". В сезоне-2024/25 защитник начал играть в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), успев провести матчи за рыбинский "Полет" и хоккейный клуб "Самара".